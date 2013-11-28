Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:23
У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави.
Ну тепер я спокійний... а те щоб не було втрат для громадян то таке, не варто й перейматися...
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DmitryZP
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11
DmitryZP написав: reestr написав:
Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!
Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?
Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!
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reestr
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:31
reestr
reestr написав: DmitryZP написав: reestr написав:
Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!
Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?
Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!
а що саме, на Вашу думку, слід домагатися у суді?
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user412
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:08
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, та надання взамін іншого майна
1. У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.
2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.
У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.
3. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.
Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷♀️
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reestr
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