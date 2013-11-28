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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:23

  gaydamacha написав:Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777



У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави.


Ну тепер я спокійний... а те щоб не було втрат для громадян то таке, не варто й перейматися...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11

  DmitryZP написав:
  reestr написав:
  gaydamacha написав:Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777


Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!


Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?


Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:31

  reestr написав:
  DmitryZP написав:
  reestr написав:Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!


Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?


Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!

reestr а що саме, на Вашу думку, слід домагатися у суді?
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:08

Re: Ідеї: портфель

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, та надання взамін іншого майна
1. У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

3. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷‍♀️
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:29

Re: Ідеї: портфель

  reestr написав:Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷‍♀️


На мою думку відсутність акту аж ніяк не дає додаткових преференцій для суду. Ну визнають що не видали акт чим порушили закон. Що далі? Забов"яжуть видати акт.

Тож як на мене оспарювати вилучення майна взагалі не потрібно - його вилучили і це достовірний факт. Далі згідно із вказаним Вами законом мають або повернути вилученне майно (тут як бачимо з закону потрібно подати позов щоб замість майна не отримати грошову компенсацію) або компенсацію.
DmitryZP
 
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