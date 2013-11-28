Ідеї: портфель

Додано: Чет 07 вер, 2023 23:08

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану



Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, та надання взамін іншого майна

1. У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.



2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.



У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.



3. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.



Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷‍♀️