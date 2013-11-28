Ідеї: портфель

ЗАКОН УКРАЇНИ Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, та надання взамін іншого майна 1. У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.
2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.
У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.
3. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.
Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷♀️
reestr написав:Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷♀️
На мою думку відсутність акту аж ніяк не дає додаткових преференцій для суду. Ну визнають що не видали акт чим порушили закон. Що далі? Забов"яжуть видати акт.
Тож як на мене оспарювати вилучення майна взагалі не потрібно - його вилучили і це достовірний факт. Далі згідно із вказаним Вами законом мають або повернути вилученне майно (тут як бачимо з закону потрібно подати позов щоб замість майна не отримати грошову компенсацію) або компенсацію.
5. Зобов`язати Міністерство оборони України надати суду належним чином завірені копії (в частині, що стосується позивача):
- наказу Командувача Сил логістики ЗСУ від 06.11.2022 № 290 «Про примусове відчуження майна»;
- акту від 06.11.2020 про примусове відчуження або вилучення майна;
- наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 242 від 06.11.2022;
- наказу Міністерства оборони України № 357 від 07.11.2022 «Про здійснення представництва»;
- документів про оцінку примусово відчужених у Літтоп Ентерпрайзес Лімітед (Littop Enterprises Limited) акцій випущених Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" у кількості 7 377 784 штук номінальною вартістю 0,25 грн, що становить 13,6050% від загальної кількості акцій у статутному капіталі ПАТ "Укрнафта".
Витребувані документи надати суду в строк до 07.04.2023.
а ще цікавим виглядає отакий момент у справі
17.02.2023 від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшли пояснення з проханням відмовити в задоволенні позову.
отак НКЦПФР захищає права акціонерів... звернулися до суду з проханням відмовити в задоволенні позову... ДНІЩЕ
DmitryZP написав:натомість їм вдалося відкрити касацію по справі що стосувалася одночасно виплати дивідендів за 2018 і частини прибутку 2020 року - при цьому причиною подачі касації є саме незрозумілість стосовно частини прибутку 2020 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/112286782)
1. Оголосити перерву у розгляді справи №910/9326/22 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2023 до 30 серпня 2023 року о 09:50 у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 328.
2. Здійснювати 30 серпня 2023 року о 09:50 транслювання перебігу судового засідання Верховного Суду у справі №910/9326/22 на офіційному YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України".
30.08.2023 о 9:50 можна буде спостерігати за засіданням Верховного суду, долучаємося
Касаційний суд відмовив Укрнафті за скаргою на рішення Господарського суду