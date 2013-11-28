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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2538253925402541

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:23

  gaydamacha написав:Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777



У нас є розуміння, як діяти відповідно до законодавства, щоб не було втрат для держави.


Ну тепер я спокійний... а те щоб не було втрат для громадян то таке, не варто й перейматися...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:11

  DmitryZP написав:
  reestr написав:
  gaydamacha написав:Судячи з останнього інтервю пана Шаурми для Форбс, намічається не хилий кидок акціонерів Укрнафти разом з бабушкою. Що , в принципі, і слід було очікувати...
https://forbes.ua/money/chi-gotova-ener ... 2023-15777


Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!


Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?


Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:31

  reestr написав:
  DmitryZP написав:
  reestr написав:Я більш оптимістичний і бачу, навпаки, великі перспективи у акціонерів , хто, звісно, має час і ресурс !!!


Розтлумачте будь ласка що Ви маєте на увазі під "ресурсом" - юриста чи щось інше?


Так . Гроші на юристів і на судовий збір !!!

reestr а що саме, на Вашу думку, слід домагатися у суді?
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:08

Re: Ідеї: портфель

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Стаття 12. Порядок повернення примусово відчуженого майна, що збереглося, та надання взамін іншого майна
1. У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

2. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

3. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷‍♀️
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:29

Re: Ідеї: портфель

  reestr написав:Оспорити вилучення майна буде елементарно тому що «вилучатилі» навіть не видали нам акти які мали видати застосовуючи закон про вилучення майна під час воєнного стану 🤷‍♀️


На мою думку відсутність акту аж ніяк не дає додаткових преференцій для суду. Ну визнають що не видали акт чим порушили закон. Що далі? Забов"яжуть видати акт.

Тож як на мене оспарювати вилучення майна взагалі не потрібно - його вилучили і це достовірний факт. Далі згідно із вказаним Вами законом мають або повернути вилученне майно (тут як бачимо з закону потрібно подати позов щоб замість майна не отримати грошову компенсацію) або компенсацію.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 01:34

reestr а ось до речі у справі йдеться мова про акт (скоріш за все там описка у справі, не 2020 рік, а 2022)

дивимося у справу https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735

5. Зобов`язати Міністерство оборони України надати суду належним чином завірені копії (в частині, що стосується позивача):

- наказу Командувача Сил логістики ЗСУ від 06.11.2022 № 290 «Про примусове відчуження майна»;

- акту від 06.11.2020 про примусове відчуження або вилучення майна;

- наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 242 від 06.11.2022;

- наказу Міністерства оборони України № 357 від 07.11.2022 «Про здійснення представництва»;

- документів про оцінку примусово відчужених у Літтоп Ентерпрайзес Лімітед (Littop Enterprises Limited) акцій випущених Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" у кількості 7 377 784 штук номінальною вартістю 0,25 грн, що становить 13,6050% від загальної кількості акцій у статутному капіталі ПАТ "Укрнафта".

Витребувані документи надати суду в строк до 07.04.2023.


а ще цікавим виглядає отакий момент у справі

17.02.2023 від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшли пояснення з проханням відмовити в задоволенні позову.


отак НКЦПФР захищає права акціонерів... звернулися до суду з проханням відмовити в задоволенні позову... ДНІЩЕ

цікаво поглянути на їхні аргументи
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:54

  DmitryZP написав:
  DmitryZP написав:натомість їм вдалося відкрити касацію по справі що стосувалася одночасно виплати дивідендів за 2018 і частини прибутку 2020 року - при цьому причиною подачі касації є саме незрозумілість стосовно частини прибутку 2020 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/112286782)


https://reyestr.court.gov.ua/Review/112870094

1. Оголосити перерву у розгляді справи №910/9326/22 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2023 до 30 серпня 2023 року о 09:50 у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 328.

2. Здійснювати 30 серпня 2023 року о 09:50 транслювання перебігу судового засідання Верховного Суду у справі №910/9326/22 на офіційному YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України".


30.08.2023 о 9:50 можна буде спостерігати за засіданням Верховного суду, долучаємося :)


Касаційний суд відмовив Укрнафті за скаргою на рішення Господарського суду

https://reyestr.court.gov.ua/Review/113233364


П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2023 у справі №910/9326/22 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та не підлягає оскарженню.


Тож касація по справі стосовно дивідендів за 2018 і сплати чистини прибутку за 2020 рік не пройшла.

А це вагомий плюс для всіх тих хто позивається за чистину прибутку 2020 року - бо якби пройшла то це б як раз був вагомий аргумент Укрнафти проти мінорів.

Ще й їм додали до кошторису правничу допомогу у цій справі, тож мають ще сплатити 7000 грн позивачеві...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:57

Kernel -60 з початку року....
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:21

  greenozon написав:Kernel -60 з початку року....

интересно спустят с рук вообще все? :roll: такая гопотопа показательная и ничего не будет?
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:23

  nekefer написав:
  greenozon написав:Kernel -60 з початку року....

интересно спустят с рук вообще все? :roll: такая гопотопа показательная и ничего не будет?


і то не в неньці а в центрі Єуропи.. де закони писались століттями і відповідальність захмарна...
куди котиться цей світ
100% каліюга
greenozon
 
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