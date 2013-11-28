RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2539254025412542

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:10

Re: Ідеї: портфель

mhpc решил повторить за кернелом?)
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 24.10.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2539254025412542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 95704
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (639)
12.09.2023 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.