Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:10
mhpc решил повторить за кернелом?)
nekefer
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:16
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісімнадцять кейсів. Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Отакої... цікаво що сталося
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-invest ... proiektiv/
DmitryZP
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:36
DmitryZP написав:
цікаво що сталося
>Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
adj
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