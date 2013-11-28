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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:10
Re: Ідеї: портфель
mhpc решил повторить за кернелом?)
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:16
Отакої... цікаво що сталося
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:36
Re: Ідеї: портфель
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:38
adj ну так можна до чого завгодно доїпатися - можливо були скарги від клієнтів і комісія розвела руцями, мовляв ми тут ні до чого
Ви ж про людину що на головній сторінці гадаю щось чули? Ось тут вони намагаються підняти інформаційну хвилю щодо Кернел
viewtopic.php?p=5614908#p5614908
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:44
DmitryZP я знаю, просто з легальної сторони це все виглядає не чисто, комісія тому і умиває руки. (хоча з ФФУ такої ініціативи від них не було, але вже й зрозуміло чому - були і досі є на зарплаті).
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52
вчора на УБ було +20% по KER
а прикол в тому, що була 1 операція на 1 бумагу!!!
оце дожились
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