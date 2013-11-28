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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 38
Інвесторам дадуть фігу
47%
18
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:10

Re: Ідеї: портфель

mhpc решил повторить за кернелом?)
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:16

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісімнадцять кейсів. Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.


• Gonzo Invest – https://gonzoinvest.com.ua/


Отакої... цікаво що сталося

https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-invest ... proiektiv/
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:36

Re: Ідеї: портфель

  DmitryZP написав:цікаво що сталося

>Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:38

adj ну так можна до чого завгодно доїпатися - можливо були скарги від клієнтів і комісія розвела руцями, мовляв ми тут ні до чого :)

Ви ж про людину що на головній сторінці гадаю щось чули? Ось тут вони намагаються підняти інформаційну хвилю щодо Кернел

viewtopic.php?p=5614908#p5614908
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:44

DmitryZP я знаю, просто з легальної сторони це все виглядає не чисто, комісія тому і умиває руки. (хоча з ФФУ такої ініціативи від них не було, але вже й зрозуміло чому - були і досі є на зарплаті).
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52

вчора на УБ було +20% по KER

а прикол в тому, що була 1 операція на 1 бумагу!!!

оце дожились
greenozon
 
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