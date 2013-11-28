Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:10
mhpc решил повторить за кернелом?)
nekefer
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:16
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісімнадцять кейсів. Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Отакої... цікаво що сталося
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-invest ... proiektiv/
DmitryZP
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:36
DmitryZP написав:
цікаво що сталося
>Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
adj
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:38
adj
ну так можна до чого завгодно доїпатися - можливо були скарги від клієнтів і комісія розвела руцями, мовляв ми тут ні до чого
Ви ж про людину що на головній сторінці гадаю щось чули? Ось тут вони намагаються підняти інформаційну хвилю щодо Кернел
viewtopic.php?p=5614908#p5614908
DmitryZP
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:44
DmitryZP я знаю, просто з легальної сторони це все виглядає не чисто, комісія тому і умиває руки. (хоча з ФФУ такої ініціативи від них не було, але вже й зрозуміло чому - були і досі є на зарплаті).
adj
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Додано: Чет 14 вер, 2023 13:52
вчора на УБ було +20% по KER
а прикол в тому, що була 1 операція на 1 бумагу!!! оце дожились
greenozon
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Додано: Чет 14 вер, 2023 15:36
nekefer написав:
mhpc решил повторить за кернелом?)
Яка інформація є по МХП? Поділіться! Володію акціями.
joik
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:40
joik написав: nekefer написав:
mhpc решил повторить за кернелом?)
Яка інформація є по МХП? Поділіться! Володію акціями.
12 сентября ктото в ужасе слил 1500 акций по 3,13 на LSE, я подумал неужели дежавю
но наверное тревога ложная, сейчас уже вернулись в привычный диапазон
другой инфы не ведаю
nekefer
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:51
мхп з арабами будує нову фабрику в саудівській аравії, це кернел замикається на Україні і видавлює чужий капітал з компанії.
adj
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