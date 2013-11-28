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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 39
Інвесторам дадуть фігу
49%
19
Акціонерам компенсують по ринку
18%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
26%
10
Віддадуть назад через пару років
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:22

http://shareuapotential.com/ru/News/New ... -09-1.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:38

  lindemulder написав:Шановні колеги,кому на довгострок може знадобиться BAVL,був би вдячний,якщо заберете мій офер по 0,29.


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viy
 
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