Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:22
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greenozon
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:38
lindemulder написав:
Шановні колеги,кому на довгострок може знадобиться BAVL,був би вдячний,якщо заберете мій офер по 0,29.
Ще актуально?
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viy
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:37
готовий купити BAVL в об'ємі по 0.15
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