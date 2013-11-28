Ідеї: портфель

До Верховного Суду надійшло клопотання Відповідача про усунення недоліків касаційної скарги. До заяви про усунення недоліків Скаржник додав належні докази про доплату судового збору у сумі 15 446,99 грн.
доплатили судовий збір і касаційне провадження було відкрите
До Верховного Суду надійшло клопотання Відповідача про усунення недоліків касаційної скарги. До заяви про усунення недоліків Скаржник додав належні докази про доплату судового збору у сумі 15 446,99 грн.
доплатили судовий збір і касаційне провадження було відкрите
Тепер розклад по моїм позовам: 1) щодо виплати дивідендів за 2018 - було рішення суду на мою користь, була апеляція, програли, відкрито виконавче провадження 2) щодо виплати частини чистого прибутку за 2020 рік - рішення Господарського суду на мою користь, але Укрнафта подала апеляцію... сподіваюсь що відмовлять, бо не розумію до яких помилок у розгляді справи першої інстанції вони апелюють, якщо вже є рішення по аналогичній справі де і апеляцію і касацію Укрнафта програла...
Ну і "вішенка на тортик" - Укрнафта завдяки Шмигалю "в домікЄ" - судові виконавці не можуть вчиняти ніяких дій щодо даного підприємства до закінчення військового стану або до відміни рішення Кабінету міністрів яким вони Укрнафті надали статус недоторканного підприємства. Отака х..ня малята
Десь тут на гілці було про хто має час та натхнення - типу гроші на сплату судового збору та юристів - так от виходить я по першій справі сплатив судовий збір, витратив купу власного часу на судові засідання, поштову кореспонденцію (тут більше муляло друкувати та ходити на пошту відправляти, при чому ці витрати взагалі не компенсуються) - результат у грошах нульовий. По другій справі поки що так само сплатив судовий збір і маю витрачений час. Результат вже буде відомий у 2024 році...
user412 написав:DmitryZP так, суди поступово виграються, а стягнути дивіденди за рішенням суду схоже вийде тільки після відміни військового стану..
Ну як на мене це повний треш - курс може бути 50-60, ще й кілька років інфляційних не враховані будуть
Ще цікаво хто в них там приймає рішення подавати чи не подавати апеляцію - бо бачив по деяким справам апеляцій не було. Можливо від суми залежить, хз. Або від навантаження на юристів. Вони ж на зряплаті - тож можна тупо ходити на засідання, ось хто має купу часу
user412 написав:DmitryZP так, суди поступово виграються, а стягнути дивіденди за рішенням суду схоже вийде тільки після відміни військового стану..
Ну як на мене це повний треш - курс може бути 50-60, ще й кілька років інфляційних не враховані будуть
Ще цікаво хто в них там приймає рішення подавати чи не подавати апеляцію - бо бачив по деяким справам апеляцій не було. Можливо від суми залежить, хз. Або від навантаження на юристів. Вони ж на зряплаті - тож можна тупо ходити на засідання, ось хто має купу часу
Так само виграв за 2018 суд та апеляції і суд за 2020 Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?