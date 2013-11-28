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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2541254225432544

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 41
Інвесторам дадуть фігу
49%
20
Акціонерам компенсують по ринку
17%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 21:19

  greenozon написав:Пішла заруба

KER (Веревський) найбільший шахрай фондового ринку України?

https://youtu.be/y3pnLTYxqls



продовження кейсу

https://youtu.be/T79aKv7UcrI
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 11:23

наша фонда просто унікальна
1 операція може гойдати ринок як на американських гірках!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 жов, 2023 22:35

Re: Ідеї: портфель

  DmitryZP написав:тобто вони 62к вже сплатили... ще доплатять 15к і суд почне розгляд справи


https://reyestr.court.gov.ua/Review/113794130

До Верховного Суду надійшло клопотання Відповідача про усунення недоліків касаційної скарги. До заяви про усунення недоліків Скаржник додав належні докази про доплату судового збору у сумі 15 446,99 грн.


доплатили судовий збір і касаційне провадження було відкрите

запасаємося попкорном і спостерігаємо :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 10:00

https://forbes.ua/ru/news/pributok-ukrnafti-u-pershomu-pivrichchi-syagnuv-ponad-14-mlrd-grn-tse-bilshe-nizh-kompaniya-ochikuvala-za-ves-rik-14112023-17232

https://ua-energy.org/uk/posts/ukrnafta-maie-namir-vyplatyty-vid-6-mlrd-hrn-dyvidendiv-za-2023-rik
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:41

https://reyestr.court.gov.ua/Review/115125560
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:50

  DmitryZP написав:
  DmitryZP написав:тобто вони 62к вже сплатили... ще доплатять 15к і суд почне розгляд справи


https://reyestr.court.gov.ua/Review/113794130

До Верховного Суду надійшло клопотання Відповідача про усунення недоліків касаційної скарги. До заяви про усунення недоліків Скаржник додав належні докази про доплату судового збору у сумі 15 446,99 грн.


доплатили судовий збір і касаційне провадження було відкрите

запасаємося попкорном і спостерігаємо :)


https://reyestr.court.gov.ua/Review/114528072

Касацію вони "програли", рішення Господарського суду залишили без змін.
Нагадаю, що це стосується виплати частини чистого прибутку за 2020 рік
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:55

DmitryZP
так, суди поступово виграються, а стягнути дивіденди за рішенням суду схоже вийде тільки після відміни військового стану..
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:03

Тепер розклад по моїм позовам:
1) щодо виплати дивідендів за 2018 - було рішення суду на мою користь, була апеляція, програли, відкрито виконавче провадження
2) щодо виплати частини чистого прибутку за 2020 рік - рішення Господарського суду на мою користь, але Укрнафта подала апеляцію... сподіваюсь що відмовлять, бо не розумію до яких помилок у розгляді справи першої інстанції вони апелюють, якщо вже є рішення по аналогичній справі де і апеляцію і касацію Укрнафта програла...

Ну і "вішенка на тортик" - Укрнафта завдяки Шмигалю "в домікЄ" - судові виконавці не можуть вчиняти ніяких дій щодо даного підприємства до закінчення військового стану або до відміни рішення Кабінету міністрів яким вони Укрнафті надали статус недоторканного підприємства. Отака х..ня малята :(

Десь тут на гілці було про хто має час та натхнення - типу гроші на сплату судового збору та юристів - так от виходить я по першій справі сплатив судовий збір, витратив купу власного часу на судові засідання, поштову кореспонденцію (тут більше муляло друкувати та ходити на пошту відправляти, при чому ці витрати взагалі не компенсуються) - результат у грошах нульовий. По другій справі поки що так само сплатив судовий збір і маю витрачений час. Результат вже буде відомий у 2024 році...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:05

  user412 написав:DmitryZP
так, суди поступово виграються, а стягнути дивіденди за рішенням суду схоже вийде тільки після відміни військового стану..


Ну як на мене це повний треш - курс може бути 50-60, ще й кілька років інфляційних не враховані будуть

Ще цікаво хто в них там приймає рішення подавати чи не подавати апеляцію - бо бачив по деяким справам апеляцій не було. Можливо від суми залежить, хз. Або від навантаження на юристів. Вони ж на зряплаті - тож можна тупо ходити на засідання, ось хто має купу часу
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:03

  DmitryZP написав:
  user412 написав:DmitryZP
так, суди поступово виграються, а стягнути дивіденди за рішенням суду схоже вийде тільки після відміни військового стану..


Ну як на мене це повний треш - курс може бути 50-60, ще й кілька років інфляційних не враховані будуть

Ще цікаво хто в них там приймає рішення подавати чи не подавати апеляцію - бо бачив по деяким справам апеляцій не було. Можливо від суми залежить, хз. Або від навантаження на юристів. Вони ж на зряплаті - тож можна тупо ходити на засідання, ось хто має купу часу

Так само виграв за 2018 суд та апеляції і суд за 2020
Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?
user412
 
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