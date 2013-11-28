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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:44
виключили KER
Додано: Сер 24 січ, 2024 23:27
Re: Ідеї: портфель
Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити
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