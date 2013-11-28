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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 41
Інвесторам дадуть фігу
49%
20
Акціонерам компенсують по ринку
17%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:44

виключили KER

https://www.ux.ua/a11136/?nt=301
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:27

Re: Ідеї: портфель

  user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?


Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити :)
DmitryZP
 
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