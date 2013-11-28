RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2542254325442545

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 41
Інвесторам дадуть фігу
49%
20
Акціонерам компенсують по ринку
17%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:44

виключили KER

https://www.ux.ua/a11136/?nt=301
greenozon
 
Повідомлень: 16052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:27

Re: Ідеї: портфель

  user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?


Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 13:30

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?


Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити :)

Адвокат на це запитання мені відповів, що по нині діючим законам стягнути буде реально, але якщо вони не пролобіюють якісь послаблення для себе. Але аргумент "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" виглядає для мене вагомим і що тут робити х.з. В будь якому випадку пробувати стягнути інфляційні є сенс лише після відміни військового стану. Буде хоча б відомо за який період пробувати стягувати.
user412
 
Повідомлень: 614
З нами з: 21.10.10
Подякував: 241 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:08

Кінто, Укрнафта, невиплата частини чистого прибутку за 2020

Завтра буде слухання у Верховному Суді, із трансляцією на YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України"

Справа № 910/5724/23

стосується виплати частини чистого прибутку за 2020 рік

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Студенець В.І. - головуючий суддя, судді: Бакуліна С.В., Кролевець О.А.


....

Керуючись статтями 8, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Кінто" про проведення трансляції судового засідання на YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України" задовольнити.

2. Здійснювати 06 березня 2024 року о 10:00 транслювання перебігу судового засідання Верховного Суду у справі №910/5724/23 на офіційному YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України".
DmitryZP
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:14

https://reyestr.court.gov.ua/Review/117373664

Мдя, Кінто встигли отримати дивіденди за 2018 рік до того як Кабмін заборонив вчиняти судовим виконавцям будь які дії до Укрнафти....


Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням належним чином зобов`язання з виплати дивідендів за 2018 рік, внаслідок чого Приватне акціонерне товариство "Кінто", як компанія з управління активами, звернулося в інтересах учасників корпоративних і пайових інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду до суду з відповідним позовом. Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 у справі № 910/641/22, яке набрало законної сили, позовні вимоги задоволено. Проте, грошове зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" щодо виплати дивідендів за 2018 рік, граничний строк виконання якого настав 17.11.2021, виконано лише 20.03.2023, що стало підставою для нарахування пені.



написано що Укрнафта виконала рішення суду 20.03.2023, а Кабмін прийняв заборону 11.04.2023

Отакої...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2542254325442545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 127264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3113)
05.03.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.