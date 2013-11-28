Ідеї: портфель

user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?
Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити
user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?
Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити
Адвокат на це запитання мені відповів, що по нині діючим законам стягнути буде реально, але якщо вони не пролобіюють якісь послаблення для себе. Але аргумент "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" виглядає для мене вагомим і що тут робити х.з. В будь якому випадку пробувати стягнути інфляційні є сенс лише після відміни військового стану. Буде хоча б відомо за який період пробувати стягувати.
1. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Кінто" про проведення трансляції судового засідання на YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України" задовольнити.
2. Здійснювати 06 березня 2024 року о 10:00 транслювання перебігу судового засідання Верховного Суду у справі №910/5724/23 на офіційному YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України".
Мдя, Кінто встигли отримати дивіденди за 2018 рік до того як Кабмін заборонив вчиняти судовим виконавцям будь які дії до Укрнафти....
Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням належним чином зобов`язання з виплати дивідендів за 2018 рік, внаслідок чого Приватне акціонерне товариство "Кінто", як компанія з управління активами, звернулося в інтересах учасників корпоративних і пайових інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду до суду з відповідним позовом. Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 у справі № 910/641/22, яке набрало законної сили, позовні вимоги задоволено. Проте, грошове зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" щодо виплати дивідендів за 2018 рік, граничний строк виконання якого настав 17.11.2021, виконано лише 20.03.2023, що стало підставою для нарахування пені.
написано що Укрнафта виконала рішення суду 20.03.2023, а Кабмін прийняв заборону 11.04.2023