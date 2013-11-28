Ідеї: портфель

user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?
Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити
user412 написав:Які думки щодо можливості стягнути через суд інфляційні та 3% за час до фактичної виплати?
Ну це щонайменше знов подавати позов і потрібна аргументація... в даному випадку буде "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" - і хз як це розцінить суд. Можливо і є сенс, але якщо "кити" типу Кінто (бо там суми не такі як у пересічних) не будуть подавати таких позовов, то й нам на мою думку нічого тут ловити
Адвокат на це запитання мені відповів, що по нині діючим законам стягнути буде реально, але якщо вони не пролобіюють якісь послаблення для себе. Але аргумент "неможливість виконання судового рішення через заборону кабінету міністрів" виглядає для мене вагомим і що тут робити х.з. В будь якому випадку пробувати стягнути інфляційні є сенс лише після відміни військового стану. Буде хоча б відомо за який період пробувати стягувати.
1. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Кінто" про проведення трансляції судового засідання на YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України" задовольнити.
2. Здійснювати 06 березня 2024 року о 10:00 транслювання перебігу судового засідання Верховного Суду у справі №910/5724/23 на офіційному YouTube каналі "Судова влада України" та на порталі "Судова влада України".
Мдя, Кінто встигли отримати дивіденди за 2018 рік до того як Кабмін заборонив вчиняти судовим виконавцям будь які дії до Укрнафти....
Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням належним чином зобов`язання з виплати дивідендів за 2018 рік, внаслідок чого Приватне акціонерне товариство "Кінто", як компанія з управління активами, звернулося в інтересах учасників корпоративних і пайових інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду до суду з відповідним позовом. Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 у справі № 910/641/22, яке набрало законної сили, позовні вимоги задоволено. Проте, грошове зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" щодо виплати дивідендів за 2018 рік, граничний строк виконання якого настав 17.11.2021, виконано лише 20.03.2023, що стало підставою для нарахування пені.
написано що Укрнафта виконала рішення суду 20.03.2023, а Кабмін прийняв заборону 11.04.2023
12. На підставі зазначених вище висновків акта перевірки від 14 грудня 2020 року № 627/28-10-04-02-03/00135390 відповідачем у відношенні ПАТ «Укрнафта» 15 грудня 2020 року винесено наступні податкові повідомлення-рішення:
- № 262040203, яким до позивача за порушення строку сплати суми 146 347 236,55 грн грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму 29 269 447,31 грн (20%);
- № 261040203, яким до позивача за порушення строку сплати суми 2 001 071 036,81 грн грошового зобов`язання з податку на додану вартість застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму 400 214 207,35 грн (20%);
- № 260040203, яким до позивача за порушення строку сплати суми 145 124 371,12 грн грошового зобов`язання з податку на додану вартість застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму 14 512 437,11 грн (10%).
Мдя... а вони із фізиками судяться за копійки (дивіденди)
1. Клопотання представника позивачів про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат на правничу допомогу у справі №910/11136/23 задовольнити повністю.
2. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) 37 198 (тридцять сім тисяч сто дев`яносто вісім) грн 61 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
3. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) 6 341 (шість тисяч триста сорок одну) грн 48 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
4. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) 30 463 (тридцять тисяч чотириста шістдесят три) грн 89 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
5. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) 14 950 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн 30 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
6. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) 3 542 (три тисячі п`ятсот сорок дві) грн 73 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
7. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) 13 841 (тринадцять тисяч вісімсот сорок одну) грн 43 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
8. Стягнути з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код 00135390; пров. Несторівський, 3-5, м. Київ 53, 04053) на користь ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) 4 258 (чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім) грн 36 коп. витрат на професійну правничу допомогу.
Справа пішла до касаційного суду, але суми на правничу допомогу по справі вражають - загалом трохи більше 100 000 грн
Сума позову загальна 2.2 млн
Так, зі змісту поданих позивачами документів вбачається, що було встановлено фіксований розмір гонорару, а саме 10 % від суми позовних вимог (у договорах) та 5 % від суми позовних вимог (у актах приймання-передачі послуг).
тобто виставили у договорі з адвокатом відсоток від суми позову, а представник Укрнафти не зміг довести неспіврозмірність гонорару із вартістю послуг