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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2543254425452546

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 42
Інвесторам дадуть фігу
48%
20
Акціонерам компенсують по ринку
17%
7
Віддадуть акції після закінчення війни
24%
10
Віддадуть назад через пару років
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:36

  greenozon написав:Хто продає BAVL?
22-23?


ставь бид и не морочь голову
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 07:22

Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ "Укрнафта". За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Чистий прибуток за результатами 2023 року складає 23,6 млрд грн. Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років", - йдеться у повідомленні.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:57

Люди вже відсуджують у Укрнафти свою частину прибутку за 2021 рік :roll:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/118817909
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:26

  gaydamacha написав:Люди вже відсуджують у Укрнафти свою частину прибутку за 2021 рік :roll:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/118817909

Дякую! Цікаво
Чи немає інформації, хтось ще крім кіпрських конторок Коломойського намагається оскаржити відчуження акцій Укрнафти?
user412
 
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  #<1 ... 2543254425452546
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