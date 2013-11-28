Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:36
greenozon написав:
Хто продає BAVL?
22-23?
ставь бид и не морочь голову
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Олежан
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Додано: Сер 08 тра, 2024 07:22
Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ "Укрнафта". За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
"Чистий прибуток за результатами 2023 року складає 23,6 млрд грн. Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років", - йдеться у повідомленні.
Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.
ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.
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user412
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:26
Дякую! Цікаво
Чи немає інформації, хтось ще крім кіпрських конторок Коломойського намагається оскаржити відчуження акцій Укрнафти?
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user412
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Додано: Чет 30 тра, 2024 10:56
user412 Не бачив у реєстрі більше нікого. Думаю це безперспективно
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gaydamacha
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Додано: Чет 30 тра, 2024 11:39
ех... вміють же люди... в один позов додати все одразу. Цікаво чи буде апеляція - бо всі попередні апеляції Укрнафта вже програла, по інших справах
я мудохався окремо за 2018, окремо за 2020 - по кожній справі ще була апеляція... конкретно
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DmitryZP
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:19
DmitryZP написав:
ех... вміють же люди... в один позов додати все одразу. Цікаво чи буде апеляція - бо всі попередні апеляції Укрнафта вже програла, по інших справах
я мудохався окремо за 2018, окремо за 2020 - по кожній справі ще була апеляція... конкретно
А повідкривати виконавчі провадження та щось зрушити в плані стягування грошей вдалося?
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user412
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