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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 44
Інвесторам дадуть фігу
48%
21
Акціонерам компенсують по ринку
18%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
10
Віддадуть назад через пару років
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 17:27

Наступна ПФТС?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 09:00

UX

Шановні клієнти,

Хотіли б повідомити вас про поточну ситуацію з нашими ліцензіями:

5 червня в результаті розгляду НКЦПФР справи про правопорушення в частині невідповідності структури власності, щодо Біржі було прийнято постанову про накладання санкції у вигляді анулювання ліцензій. Постанова набуде чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття.

Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензій є безпідставним і незаконним, та викликане поки незрозумілою заангажованістю. Ми вже вживаємо заходів для оскарження його в судовому порядку, захищаючи права та інтереси Біржі, її акціонерів, клієнтів та партнерів.

Біржа продовжує працювати у штатному режимі, ситуація контрольована та наразі ніяк не впливає на якість наших послуг та безперервність діяльності Біржі.
Дякуємо вам за розуміння та підтримку.
Будемо тримати вас в курсі подальших подій та робити все можливе для якнайшвидшого вирішення цієї ситуації.
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 16:05

  Олежан написав:аплодирую комиссии стоя!
добили фондовый рынок

то, что мертво, умереть не может
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:49

  de Montaigne написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/6/714800/


Или чей-то заказ, или тупое следование инструкциям.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:48

ВСЁ!

Щодо роботи Біржі

Шановні клієнти та партнери!

Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій.

Також Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться.

Дякуємо за розуміння.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:17

Re: Ідеї: портфель

слава нкцпфр!
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:24

хто наступна жертва бандитів??
greenozon
 
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