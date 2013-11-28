|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 чер, 2024 09:00
UX
Шановні клієнти,
Хотіли б повідомити вас про поточну ситуацію з нашими ліцензіями:
5 червня в результаті розгляду НКЦПФР справи про правопорушення в частині невідповідності структури власності, щодо Біржі було прийнято постанову про накладання санкції у вигляді анулювання ліцензій. Постанова набуде чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття.
Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензій є безпідставним і незаконним, та викликане поки незрозумілою заангажованістю. Ми вже вживаємо заходів для оскарження його в судовому порядку, захищаючи права та інтереси Біржі, її акціонерів, клієнтів та партнерів.
Біржа продовжує працювати у штатному режимі, ситуація контрольована та наразі ніяк не впливає на якість наших послуг та безперервність діяльності Біржі.
Дякуємо вам за розуміння та підтримку.
Будемо тримати вас в курсі подальших подій та робити все можливе для якнайшвидшого вирішення цієї ситуації.
Додано: Вів 11 чер, 2024 16:05
Додано: Вів 02 лип, 2024 11:49
Додано: Сер 10 лип, 2024 12:48
ВСЁ!
Шановні клієнти та партнери!
Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій.
Також Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.
Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться.
Дякуємо за розуміння.
Додано: Сер 10 лип, 2024 13:17
Re: Ідеї: портфель
слава нкцпфр!
Додано: Сер 10 лип, 2024 14:41
Додано: Сер 10 лип, 2024 15:11
на УБ був класний трекер в опер-час угод
чи є щось подібне на інших біржах? (шукав - не зайшов)
Додано: Сер 10 лип, 2024 15:29
Re: Ідеї: портфель
раньше была топ-ветка
|