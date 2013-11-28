RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2544254525462547

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 44
Інвесторам дадуть фігу
48%
21
Акціонерам компенсують по ринку
18%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
23%
10
Віддадуть назад через пару років
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 17:27

Наступна ПФТС?
greenozon
 
Повідомлень: 16372
З нами з: 01.06.14
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 09:00

UX

Шановні клієнти,

Хотіли б повідомити вас про поточну ситуацію з нашими ліцензіями:

5 червня в результаті розгляду НКЦПФР справи про правопорушення в частині невідповідності структури власності, щодо Біржі було прийнято постанову про накладання санкції у вигляді анулювання ліцензій. Постанова набуде чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття.

Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензій є безпідставним і незаконним, та викликане поки незрозумілою заангажованістю. Ми вже вживаємо заходів для оскарження його в судовому порядку, захищаючи права та інтереси Біржі, її акціонерів, клієнтів та партнерів.

Біржа продовжує працювати у штатному режимі, ситуація контрольована та наразі ніяк не впливає на якість наших послуг та безперервність діяльності Біржі.
Дякуємо вам за розуміння та підтримку.
Будемо тримати вас в курсі подальших подій та робити все можливе для якнайшвидшого вирішення цієї ситуації.
reestr
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 16:05

  Олежан написав:аплодирую комиссии стоя!
добили фондовый рынок

то, что мертво, умереть не может
user412
 
Повідомлень: 621
З нами з: 21.10.10
Подякував: 247 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:49

  de Montaigne написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/6/714800/


Или чей-то заказ, или тупое следование инструкциям.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 27.10.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:48

ВСЁ!

Щодо роботи Біржі

Шановні клієнти та партнери!

Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій.

Також Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться.

Дякуємо за розуміння.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 27.10.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:17

Re: Ідеї: портфель

слава нкцпфр!
Олежан
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:24

хто наступна жертва бандитів??
greenozon
 
Повідомлень: 16372
З нами з: 01.06.14
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:41

  greenozon написав:хто наступна жертва бандитів??


очевидно же - пфтс

семье (комисия + icu) не нужны конкуренты когда у них есть своя биржа - перспектива
Олежан
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:11

на УБ був класний трекер в опер-час угод
чи є щось подібне на інших біржах? (шукав - не зайшов)
greenozon
 
Повідомлень: 16372
З нами з: 01.06.14
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:29

Re: Ідеї: портфель

:(
раньше была топ-ветка
fox767676
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2544254525462547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 144432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.