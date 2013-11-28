Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:40
fox767676 написав:
:(
раньше была топ-ветка
до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
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vladislavlvov
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Додано: Вів 23 лип, 2024 16:33
vladislavlvov написав: fox767676 написав:
:(
раньше была топ-ветка
до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 20:10
Эх..
хоть бы Сана с его инвестклиматом
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