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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2545254625472548

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 47
Інвесторам дадуть фігу
51%
24
Акціонерам компенсують по ринку
17%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
10
Віддадуть назад через пару років
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 19:40

  fox767676 написав::(
раньше была топ-ветка

до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:33

  vladislavlvov написав:
  fox767676 написав::(
раньше была топ-ветка

до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.

Аминь
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 20:10

Re: Ідеї: портфель

Эх..
хоть бы Сана с его инвестклиматом
Йопт
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:05

Ушла епоха
Good Kid
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:56

Re: Ідеї: портфель

Доброго дня, чи є бажаючи продати акції mhpc?
viy
 
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