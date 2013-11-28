Ідеї: портфель

gaydamacha написав:Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
це все піде в вже майже підписану сдЄлку про копалини між ненькою та сша?
reestr написав:*⚡️ Україна погодилася на угоду США про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог,* — Financial Times.
Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестував би в проєкти в Україні.
Він виключає мінеральні ресурси, які вже вносяться в українську державну скарбницю, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні.
Ціни на золото встановили історичний рекорд та вперше перевищили $3000
За даними ф'ючерсної біржі Comex, ціна ф'ючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію.
Як пише Forbes, інвестори розглядають золото як засіб хеджування від політичних ризиків та інфляції. Ціна на золото встановила рекорд в ніч на 14 березня, досягнувши позначки в $3005 за унцію. Пізніше ціна відкотилася до $2996.
Інвесторів турбує агресивна торговельна політика президента США Дональда Трампа та її вплив на глобальну економіку, що, своєю чергою, продовжує підтримувати попит на безпечні активи.