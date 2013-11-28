Ідеї: портфель

user412 написав:Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
ПОВІДОМЛЯЄ:
1. ОСОБА_1 , як позивача-1 у справі, про оголошення перерви в судовому засіданні до 15.09.25 о 15:30 год.
Окрім того, рішенням Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 у справі №910/14930/20, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 21.12.2022, позов задоволено частково, стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на користь ОСОБА_1 97087,84 грн заборгованості з виплати дивідендів, 15177,01 грн процентів річних, 51025,97 грн втрат від інфляції та 2449,36 грн витрат по сплаті судового збору.
Зазначену заборгованість у розмірі 167740,18 грн було сплачено відповідачем 24.03.2023, що підтверджується відповідною банківською випискою.
а у мене відповідач ще і апеляцію подавав по обом справам... тобто тут добровільно (бо тоді вже діяла заборона на виконавчі дії щодо Укрнафти) виплатили частину боргу, а в інших справах кажуть "та ні, ми не маємо нічого платити"
Чи є у когось інформація щодо подання позовів проти окупаційної влади у зв’язку з відчуженням або експропріацією майна у вигляді акцій підприємств? Наскільки мені відомо, окремі юридичні групи вже займаються документальним супроводом конкретних випадків і корпоративних спорів. Водночас вважаю доцільним активізувати подання позовів до міжнародних судових інстанцій, поки ще існує можливість накладення арештів і стягнення з активів Російської Федерації за її межами.
Цікавить, чи здійснюється підготовка відповідних позовних заяв, і чи існує загальна юридична стратегія з цього приводу. Гадаю, адвокатам також варто долучитися до цієї ініціативи — як у частині правового аналізу, так і в питанні представництва інтересів власників експропрійованого майна. "Метінвест", наскільки відомо, уже задіяний у судових процесах. Водночас групи акціонерів, включно з міноритарними, також можуть об’єднуватися для ініціювання позовів — як самостійно, так і в координації з основними позивачами.