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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 24 жов, 2017 16:39
Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.
Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.
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Mathias
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Додано: Суб 28 жов, 2017 03:13
Mathias написав:
Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.
Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.
Сберсчет в Форварде - 13%, в любой момент можно снять;
БВК Форвард - 11%, карта.
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Артём
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Додано: П'ят 17 лис, 2017 10:01
Артём написав: Mathias написав:
Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.
Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.
Сберсчет в Форварде - 13%, в любой момент можно снять;
БВК Форвард - 11%, карта.
Авторська карта GOLD MAX 14%
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 20 січ, 2018 00:14
Ищу карту с бесплатным обслуживанием и входом/выходом. Профит от 10%. Может знаете такое. Что-то ничего не могу найти.
Нужна замена "скарбнычке" ВТБ.
Народ безмолвствует все громче...
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Gas
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