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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2017 16:39

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

fudo900 написав:Уважаемые, кто может отозваться по опыту использования «Прибутковий гаманець" от белочки? Что с Банком, есть лимиты снятия в день?
http://www.bisbank.com.ua/images/genera ... _umovy.pdf


Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.

Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 жов, 2017 03:13

  Mathias написав:
fudo900 написав:Уважаемые, кто может отозваться по опыту использования «Прибутковий гаманець" от белочки? Что с Банком, есть лимиты снятия в день?
http://www.bisbank.com.ua/images/genera ... _umovy.pdf


Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.

Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.


Сберсчет в Форварде - 13%, в любой момент можно снять;
БВК Форвард - 11%, карта.
Артём
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 10:01

  Артём написав:
  Mathias написав:
fudo900 написав:Уважаемые, кто может отозваться по опыту использования «Прибутковий гаманець" от белочки? Что с Банком, есть лимиты снятия в день?
http://www.bisbank.com.ua/images/genera ... _umovy.pdf


Банк на грани по показателям, впрочем на вкус и цвет.

Что есть нового сейчас? Наконец восстановил документы, пора лишать приват бумаги и нести где повыше.


Сберсчет в Форварде - 13%, в любой момент можно снять;
БВК Форвард - 11%, карта.

Авторська карта GOLD MAX 14%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:14

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Ищу карту с бесплатным обслуживанием и входом/выходом. Профит от 10%. Может знаете такое. Что-то ничего не могу найти.
Нужна замена "скарбнычке" ВТБ.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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  #<1 ... 81828384
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