Она не в принципе,а вообще рвёт все депозитки,а видсоточка+,так это вообще бомба! На видсоточку можно заходить любой суммой в пределах фонда розумеется!
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:44
И незабыть правильно настроить лимиты через ИБ или саппорт
А то таскать с собой 200К, так и ляжку мона подсмолить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:51
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:58
Виика ,это какой банк?
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:03
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Вікенд від ТАС. Дають тіко работунам
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:17
А можно поподробней?
Это оно?
Вроде ж 4,3% на остаток.
Или есть ещё что-то?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10
17% на остаток - это вкусно, даже очень по современным меркам, смутил платный выход с лимитом в 5к (в день/месяц?), платный просмотр остатка и статус банка (по личной оценке). Собирать копейки, чтобы потом их отдавать за выход; кататься в единственное отделение в рабочее время, как на работу из-за лимита; дрожать, нервно вчитываясь в новости... Я для себя решил, что не стоит.
Для мелких ежедневных трат, если держать меньше 5к (под лимит) - отличное предложение, возможно, даже лучшее. Вот сейчас сижу, просматриваю тарифы, и не могу понять почему я выбрал для этого моню? До 5к под ежедневные расходы видсоточка+ вкуснее всего, что просматривал.
А вот под копилку на ХХк с беспроблемным входом-выходом и адекватным профитом так ничего и не нашёл. Умер сегмент депо-карт.
Народ безмолвствует все громче...
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:26
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Да не нужен он.
Ежедневно расплачиваться нуна с кредитки, с лимитом 10..15К, с КБ 2..3%
Гасить задолженность по этой кредитке мона раз в месяц (25..30 числа) с з/п, заканчивающихся депозитов или т.н. Свободных депо (со свободным снятием/пополнение) под 10% (а то и 17%) с помощью ИБ нормальных банков
И всё это бесплатно. Куууме, нашаару
... делайте хоть что-нибудь!
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