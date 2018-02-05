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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  chipmunk написав:Десь від 5тис грн Відсоточка в принципі рве усі депозитки...
Она не в принципе,а вообще рвёт все депозитки,а видсоточка+,так это вообще бомба! На видсоточку можно заходить любой суммой в пределах фонда розумеется!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:44

  bub-har написав:
  chipmunk написав:Десь від 5тис грн Відсоточка в принципі рве усі депозитки...
Она не в принципе,а вообще рвёт все депозитки,а видсоточка+,так это вообще бомба! На видсоточку можно заходить любой суммой в пределах фонда розумеется!

И незабыть правильно настроить лимиты через ИБ или саппорт 8)
А то таскать с собой 200К, так и ляжку мона подсмолить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:51

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  clientage написав:И незабыть правильно настроить лимиты через ИБ или саппорт
А то таскать с собой 200К, так и ляжку мона подсмолить
Ну это само сабой! Всё культурно делается 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:58

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
3% дебетка - не интересно :)

У меня в феврале выходит ГРЯЗНЫМИ и за кредитные:
Моня: еда и шмотки - 4%
Универ: топливо - 5%
Виика: инет-оплата (в т.ч. Портмоне) - 2,48%
Виика: все остальное 1,24%, по выходным 3,72%
На подстраховке Альфа со своей Рассрочкой от 1К.

Виика ,это какой банк?
awm111
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:03

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Вікенд від ТАС. Дають тіко работунам :evil: :twisted:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:17

  clientage написав:
  Gas написав:Не интересно

ТУт от УкрЭксИм вырвался вперде по КБ на всё со своим лиХвидным Бонусом
Берите нашару Голду под депо от 100К+ с квази-КБ-3% на всё, там есть и субсчет с 7.5% на остаток. Чиста дебетка с шаровым пополнением/снятием нала (за б/н -1%). Задумайтесь 8) :lol:

А можно поподробней?

Зображення
Это оно?
Вроде ж 4,3% на остаток.
Для отримання додаткового доходу Укрексімбанк пропонує Вам скористатися послугою «Мої заощадження».

«Мої заощадження» - це накопичувальна частина карткового рахунку, за залишками коштів на якій нараховуються підвищені відсотки:
4,30% у гривні


Или есть ещё что-то?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10

  bub-har написав:Как по мне,так нормальные тарифы с хорошим % На остаток своих средств и хорошими условиями! Аналогов этой карты нет,разве что депозитка от фарсика,но там ниже % и неадекватный финюмон! Конечно,у каждого свои предпочтения в выборе карт,но я пока своим выборром очень доволен!

17% на остаток - это вкусно, даже очень по современным меркам, смутил платный выход с лимитом в 5к (в день/месяц?), платный просмотр остатка и статус банка (по личной оценке). Собирать копейки, чтобы потом их отдавать за выход; кататься в единственное отделение в рабочее время, как на работу из-за лимита; дрожать, нервно вчитываясь в новости... Я для себя решил, что не стоит.
Для мелких ежедневных трат, если держать меньше 5к (под лимит) - отличное предложение, возможно, даже лучшее. Вот сейчас сижу, просматриваю тарифы, и не могу понять почему я выбрал для этого моню? :) До 5к под ежедневные расходы видсоточка+ вкуснее всего, что просматривал.
А вот под копилку на ХХк с беспроблемным входом-выходом и адекватным профитом так ничего и не нашёл. Умер сегмент депо-карт.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:26

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Gas написав:Умер сегмент депо-карт.

Да не нужен он.
Ежедневно расплачиваться нуна с кредитки, с лимитом 10..15К, с КБ 2..3%
Гасить задолженность по этой кредитке мона раз в месяц (25..30 числа) с з/п, заканчивающихся депозитов или т.н. Свободных депо (со свободным снятием/пополнение) под 10% (а то и 17%) с помощью ИБ нормальных банков
И всё это бесплатно. Куууме, нашаару :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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