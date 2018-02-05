Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10

bub-har написав: Как по мне,так нормальные тарифы с хорошим % На остаток своих средств и хорошими условиями! Аналогов этой карты нет,разве что депозитка от фарсика,но там ниже % и неадекватный финюмон! Конечно,у каждого свои предпочтения в выборе карт,но я пока своим выборром очень доволен! Как по мне,так нормальные тарифы с хорошим % На остаток своих средств и хорошими условиями! Аналогов этой карты нет,разве что депозитка от фарсика,но там ниже % и неадекватный финюмон! Конечно,у каждого свои предпочтения в выборе карт,но я пока своим выборром очень доволен!

17% на остаток - это вкусно, даже очень по современным меркам, смутил платный выход с лимитом в 5к (в день/месяц?), платный просмотр остатка и статус банка (по личной оценке). Собирать копейки, чтобы потом их отдавать за выход; кататься в единственное отделение в рабочее время, как на работу из-за лимита; дрожать, нервно вчитываясь в новости... Я для себя решил, что не стоит.Для мелких ежедневных трат, если держать меньше 5к (под лимит) - отличное предложение, возможно, даже лучшее. Вот сейчас сижу, просматриваю тарифы, и не могу понять почему я выбрал для этого моню?До 5к под ежедневные расходы видсоточка+ вкуснее всего, что просматривал.А вот под копилку на ХХк с беспроблемным входом-выходом и адекватным профитом так ничего и не нашёл. Умер сегмент депо-карт.