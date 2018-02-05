Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 05 лют, 2018 22:07
Грйс-мэн написав:
Вот строчные (особенно длинные) депо по ставкам 11-15% годовых в гривне грязными - точно не нужны
Навіть банкам
Все частіше бачу макс-ставки на півроку, а не на рік...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:10
clientage Про 7,5% по Укрэксиму ответишь? Или это как по консьержу и страховке информация от ОБС?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:44
Фантом написав: clientage
Про 7,5% по Укрэксиму ответишь? Или это как по консьержу и страховке информация от ОБС?
ЭксИм седня уже 4,3% (веесело)
https://eximb.com/ukr/personal/deposits/myeconomies/
Ещё остался
КредиАгриколь, таки 7.5% на МЗ
и Ощад с 9% тож на МЗ
ПС. А чо ОБС? Там реальная девчушка-недоучка была. Научили уже, считай за мой счет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:46
clientage написав:
Виика: инет-оплата (в т.ч. Портмоне) - 2,48%
Виика: все остальное 1,24%, по выходным 3,72%
Як у Вас по Віці таке виходить? Там ж, наче, 1%,2%,3%.
V2
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:53
bub-har написав: chipmunk написав:
Десь від 5тис грн Відсоточка в принципі рве усі депозитки...
Она не в принципе,а вообще рвёт все депозитки,а видсоточка+,так это вообще бомба!
Чим приваблюють Відсоточка/Відсоточка+?
V2
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:56
V2 написав: clientage написав:
Виика: инет-оплата (в т.ч. Портмоне) - 2,48%
Виика: все остальное 1,24%, по выходным 3,72%
Як у Вас по Віці таке виходить? Там ж, наче, 1%,2%,3%.
да то я к общему знаменателю (к грязным) привел
Ну все ж грязными КБ указывают, одна Таська чистыми показывает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:08
clientage
"Семен Семеныч"!
Цікава Ваша стратегія з лініями оборони!
1-а - карткові, безстрокові;
2-а - річні в надійних банках;
3-я - в "гусарських".
А як визначаєте пропорції коштів по лініях оборони?
V2
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:35
V2 написав: clientage
"Семен Семеныч"!
Цікава Ваша стратегія з лініями оборони!
1-а - карткові, безстрокові;
2-а - річні в надійних банках;
3-я - в "гусарських".
А як визначаєте пропорції коштів по лініях оборони?
...
2-я - депо-лыжи, столбы-депозиты на 6..12 мес с перекрытием др. друга на 2..3мес
3-я - гусары
4-я - тугрики в кулаке
5-я - горщик з під груши
А пропорциями подробно чот не хочется хвастаться
Под 1..3й дето 1/3 средств, из них 10% - 1я, остальное в пропорции 1:2 = железные:гусары. Причем в "железных" щас Ощад и Приват
Я отак от присмотрелся, и чот не вижу чоткой 2й и 3й линии, они щас сильно перемешаны у меня из-за тяжёлого положения в самой БС.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:44
clientage написав:
из-за тяжёлого положения в самой БС
Найгірше, що деякі гусари по рівню депоставок вважають себе залізними!
з.і. Дякую!
V2
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:30
clientage написав:
ТУт от УкрЭксИм вырвался вперде по КБ на всё со своим лиХвидным Бонусом
Берите нашару Голду под депо от 100К+ с квази-КБ-3% на всё
Про голд нашару нашел, а вот где КБ 3% ?? Ткните носом, пожалуйста, что-то не нахожу ...
http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/extra_features/
la9
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