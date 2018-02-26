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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 88899091>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11

Аваль(10%), Ощад(9%)
Если возможно дайте, ссылки на эти продукты
zuich562018
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:55

  zuich562018 написав: Ощад(9%)
Если возможно дайте, ссылки на эти продукты

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Послуга, в рамках якої можна отримувати підвищені проценти за тимчасово вільні кошти на картковому рахунку: 9,00% річних у гривні, 2,00% у доларах США, 1,00% у євро.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:35

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  zuich562018 написав:Аваль(10%)

http://aval.ua/personal/accounts/vkladunviresum/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:46

zuich562018

Еще есть "Ощадний рахунок FlexSave" от Прокредита. Но есть нюансы - 100 грн. в месяц и всего несколько банкоматов (Центр, Печерск, Подол).
Выгоднее "Универсального" от Аваля, если постоянный остаток на счету более 120 тыс. грн.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:41

  clientage написав:Универ: топливо - 5%

Что это за продукт?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:46

  mihasik написав:
  clientage написав:Универ: топливо - 5%

Что это за продукт?

Крестные Мони, кумовья Таськи... прикольная компашка :)
https://www.universalbank.com.ua/credit-cards
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:16

  clientage написав:
  mihasik написав:
  clientage написав:Универ: топливо - 5%

Что это за продукт?

Крестные Мони, кумовья Таськи... прикольная компашка :)
https://www.universalbank.com.ua/credit-cards

Я только такое вижу
Зображення
А в их описании за КБ ни слова.
Или он у них во всех картах по умолчанию?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:19

mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали? :shock:
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 26 лют, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:19

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  mihasik написав:Я только такое вижу

Я дал ссылочку с подробнейшей инф-ей, скролите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:52

  Vorlon написав:mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали? :shock:

Ссылка работает, всё ок, только где сам продукт с такими условиями?
Как называется?
Во вкладке кредит.карт, только карты с моего скриншота.
mihasik
 
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