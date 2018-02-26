Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11
Аваль(10%), Ощад(9%)
Если возможно дайте, ссылки на эти продукты
zuich562018
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:55
zuich562018 написав:
Ощад(9%)
Если возможно дайте, ссылки на эти продукты
«Мобільні заощадження»
Послуга, в рамках якої можна отримувати підвищені проценти за тимчасово вільні кошти на картковому рахунку: 9,00% річних у гривні, 2,00% у доларах США, 1,00% у євро.
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vollena71
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:35
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 20 лют, 2018 19:46
zuich562018 Еще есть "Ощадний рахунок FlexSave" от Прокредита. Но есть нюансы - 100 грн. в месяц и всего несколько банкоматов (Центр, Печерск, Подол). Выгоднее "Универсального" от Аваля, если постоянный остаток на счету более 120 тыс. грн.
Anadonta
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:41
clientage написав:
Универ: топливо - 5%
Что это за продукт?
mihasik
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Додано: Пон 26 лют, 2018 21:46
mihasik написав: clientage написав:
Универ: топливо - 5%
Что это за продукт?
Крестные Мони, кумовья Таськи... прикольная компашка
https://www.universalbank.com.ua/credit-cards
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:16
Я только такое вижу
А в их описании за КБ ни слова.
Или он у них во всех картах по умолчанию?
mihasik
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:19
mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали?
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Пон 26 лют, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:19
mihasik написав:
Я только такое вижу
Я дал ссылочку с подробнейшей инф-ей, скролите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:52
Vorlon написав: mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали?
Ссылка работает, всё ок, только где сам продукт с такими условиями?
Как называется?
Во вкладке кредит.карт, только карты с моего скриншота.
mihasik
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