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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00

  mihasik написав:
  Vorlon написав:mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали? :shock:

Ссылка работает, всё ок, только где сам продукт с такими условиями?
Как называется?
Во вкладке кредит.карт, только карты с моего скриншота.

там нет вкладок :)
просто тапнине на ссыль и проскролите до самого низу
https://www.universalbank.com.ua/credit-cards
https://www.universalbank.com.ua/storag ... ds_4_2.xls
https://www.universalbank.com.ua/storag ... ss/111.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:02

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  striped написав:посмотрел я на условия - https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... OCHKA%2B(5).pdf



На жаль, запитувана Вами сторінка застаріла
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