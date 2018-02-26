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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00
mihasik написав: Vorlon написав:mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали?
Ссылка работает, всё ок, только где сам продукт с такими условиями?
Как называется?
Во вкладке кредит.карт, только карты с моего скриншота.
там нет вкладок
просто тапнине на ссыль и проскролите до самого низуhttps://www.universalbank.com.ua/credit-cardshttps://www.universalbank.com.ua/storag ... ds_4_2.xlshttps://www.universalbank.com.ua/storag ... ss/111.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:02
На жаль, запитувана Вами сторінка застарілаhttp://prntscr.com/ik4njd
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