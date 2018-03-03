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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00

  mihasik написав:
  Vorlon написав:mihasik
Ссылка вообще-то ведёт на страничку кредитных карт. Вы куда вообще нажимали? :shock:

Ссылка работает, всё ок, только где сам продукт с такими условиями?
Как называется?
Во вкладке кредит.карт, только карты с моего скриншота.

там нет вкладок :)
просто тапнине на ссыль и проскролите до самого низу
https://www.universalbank.com.ua/credit-cards
https://www.universalbank.com.ua/storag ... ds_4_2.xls
https://www.universalbank.com.ua/storag ... ss/111.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:02

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  striped написав:посмотрел я на условия - https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... OCHKA%2B(5).pdf



На жаль, запитувана Вами сторінка застаріла
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А подскажет кто-нибудь карту с бесплатным безналичным пополнением и бесплатным снятием в родных и партнерских банкоматах? Процент на остаток значения не имеет.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:59

  ygn написав:А подскажет кто-нибудь карту с бесплатным безналичным пополнением и бесплатным снятием в родных и партнерских банкоматах? Процент на остаток значения не имеет.
А какому банку интересно быть бесплатной альтернативой системам денежных переводов?
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:40

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Прокредит - всё бесплатно, кроме абонки 100 грн/мес.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:42

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Добрий День!Вибачте,що задаю питання,трохи не по темі.Таке питання.Я заказав картку Універсальна Голд,від Приватбанку.Заказав через інтернет.Пройшло 10 днів,з моменту заказу,і мені прийшло на мою електронну пошту,повідомлення,що карточка,яку я заказував вже готова,і її,вже можна забрати,в найближщому відділенні Приватбанку,або мені її вишлють безкоштовно додому.Але ситуація заключаеться в тому,що я передумав(вона мені не потрібна).Тому забирати її,не буду.Питання до вас таке:А не накажуть мене за це???Дайте будь ласка відповідь.Бо переживаю.Дякую.
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:55

  NovoI написав:Добрий День!Вибачте,що задаю питання,трохи не по темі.Таке питання.Я заказав картку Універсальна Голд,від Приватбанку.Заказав через інтернет.Пройшло 10 днів,з моменту заказу,і мені прийшло на мою електронну пошту,повідомлення,що карточка,яку я заказував вже готова,і її,вже можна забрати,в найближщому відділенні Приватбанку,або мені її вишлють безкоштовно додому.Але ситуація заключаеться в тому,що я передумав(вона мені не потрібна).Тому забирати її,не буду.Питання до вас таке:А не накажуть мене за це???Дайте будь ласка відповідь.Бо переживаю.Дякую.

Можете не забирати, а питати краще у гілці Приватбанку
Приватбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
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