там нет вкладок
просто тапнине на ссыль и проскролите до самого низу
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:00
там нет вкладок
просто тапнине на ссыль и проскролите до самого низу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:02
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
На жаль, запитувана Вами сторінка застаріла
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:40
А подскажет кто-нибудь карту с бесплатным безналичным пополнением и бесплатным снятием в родных и партнерских банкоматах? Процент на остаток значения не имеет.
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:59
А какому банку интересно быть бесплатной альтернативой системам денежных переводов?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 01 бер, 2018 18:40
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Прокредит - всё бесплатно, кроме абонки 100 грн/мес.
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:42
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Добрий День!Вибачте,що задаю питання,трохи не по темі.Таке питання.Я заказав картку Універсальна Голд,від Приватбанку.Заказав через інтернет.Пройшло 10 днів,з моменту заказу,і мені прийшло на мою електронну пошту,повідомлення,що карточка,яку я заказував вже готова,і її,вже можна забрати,в найближщому відділенні Приватбанку,або мені її вишлють безкоштовно додому.Але ситуація заключаеться в тому,що я передумав(вона мені не потрібна).Тому забирати її,не буду.Питання до вас таке:А не накажуть мене за це???Дайте будь ласка відповідь.Бо переживаю.Дякую.
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:55
Можете не забирати, а питати краще у гілці Приватбанку
Приватбанк
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:35
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Що ви розумієте під цим не-банківським виразом?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 бер, 2018 20:37
"Дневник на стол! И чтобы завтра родители были в школе!"
Наказание нужно смотреть в тарифах в пунктах "выпуск и обслуживание карты" и "закрытие карты".
Число зверя - 9,99
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:56
Прозапас от Укргазбанка снова актуален даже с учетом комиса )
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