olgerd
Ну это если Глобус и Форвард забиты под завязку разве что...
Не интересно...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:30
olgerd
Ну это если Глобус и Форвард забиты под завязку разве что...
Не интересно...
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:02
Vorlon у глобуса изменения тарифа
если выводить с карты Відсоточка через р2р Глобус снимает комиссию?
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:43
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:16
Пумб 12%, но надо немного позюкать. Через ИБ очень быстро.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:21
Есть собственно депозитки -- карты, где на остаток средств начисляются %%
А есть квази-депозитки, карты с ИБ, который позволяет обслуживать депозит (бессрочный) со свободным снятием/пополнением.
Вот у ПУМБы это квази, и депо там таки срочный (6мес), но с быстрым переоткрытием
Тада уже и Альфу тулите, там даже ДохСейф есть, а не тока Сбер
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:49
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Это что-то из мира современной финансовой терминологии?
.......
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:06
і що достеменно означає зірочка в тому пункті?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26
greenozon
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там точно нет.
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