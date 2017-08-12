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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:30

olgerd
Ну это если Глобус и Форвард забиты под завязку разве что...

Не интересно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:02

Vorlon у глобуса изменения тарифа https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %90%2B.pdf

если выводить с карты Відсоточка через р2р Глобус снимает комиссию?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:21

vitaliian
відповідь у пункті 2.5.2.2.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:43

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

конкорд 11% https://concord.ua/uploads/redactor/5d0b748cde05c.pdf
аккорд 12% http://accordbank.com.ua/data/upload/pu ... kartka.pdf
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:16



Пумб 12%, но надо немного позюкать. Через ИБ очень быстро.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:21

  Игорь Алексеевич написав:Пумб 12%, но надо немного позюкать. Через ИБ очень быстро.

Есть собственно депозитки -- карты, где на остаток средств начисляются %%
А есть квази-депозитки, карты с ИБ, который позволяет обслуживать депозит (бессрочный) со свободным снятием/пополнением.
Вот у ПУМБы это квази, и депо там таки срочный (6мес), но с быстрым переоткрытием :)
Тада уже и Альфу тулите, там даже ДохСейф есть, а не тока Сбер 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:49

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Игорь Алексеевич написав: немного позюкать

Это что-то из мира современной финансовой терминологии?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:06

  casper12 написав:vitaliian
відповідь у пункті 2.5.2.2.



і що достеменно означає зірочка в тому пункті?


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:26

greenozon
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там точно нет.
Vorlon
 
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greenozon звездочка без текста который идёт за ней не означает ничего.
vitaliian
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