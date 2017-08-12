И точно не стоит искать в тёмной комнате чёрную змею, тем более если она там есть.
(Сорри за офтоп, не смог удержаться )
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:52
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:06
Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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