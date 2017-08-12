Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Додано: Нед 03 лис, 2019 22:06

Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

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