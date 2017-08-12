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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:52

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Vorlon написав:Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там точно нет.

И точно не стоит искать в тёмной комнате чёрную змею, тем более если она там есть.
(Сорри за офтоп, не смог удержаться :) )
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Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:18

  emeta написав:Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?

На рынке ничего не поменялось - глобус и форвард как были фаворитами, так и остаются
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