RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:52

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Vorlon написав:Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там точно нет.

И точно не стоит искать в тёмной комнате чёрную змею, тем более если она там есть.
(Сорри за офтоп, не смог удержаться :) )
Amid
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 12.06.08
Подякував: 127 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:06

Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:18

  emeta написав:Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?

На рынке ничего не поменялось - глобус и форвард как были фаворитами, так и остаются
Stringer
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:15

  Stringer написав:
  emeta написав:Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?

На рынке ничего не поменялось - глобус и форвард как были фаворитами, так и остаются

C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
Искатель
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27

  Искатель написав:C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?

"Вильний" у ПУМБа уже 8%
"КОНКОРД" "Віртуальна" 11% річних по рахунках в UAH
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 18.09.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:39

  vollena71 написав:
  Искатель написав:C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?

"Вильний" у ПУМБа уже 8%
"КОНКОРД" "Віртуальна" 11% річних по рахунках в UAH


Уже 8? Да, у меня к нему изначально сердце не лежало :)
А на виртуальную в Конкорде с "Доходной" (у меня открыта еще в прошлом году) и назад - без комиссии переводит?
Искатель
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?

"Вильний" у ПУМБа уже 8%
"КОНКОРД" "Віртуальна" 11% річних по рахунках в UAH


Уже 8? Да, у меня к нему изначально сердце не лежало :)
А на виртуальную в Конкорде с "Доходной" (у меня открыта еще в прошлом году) и назад - без комиссии переводит?

Да
Stringer
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04

  Искатель написав:C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?


Всегда использовал Моно как транзит.
Теперь оставляю на ней.
"О времена! О нравы!" )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:08

форвард и конкорд - лидеры у меня.
пумб карту держу, если близко их терминал, то можно пополнить (особенно в вечернее время у них есть 24ч. зона доступа) и далее перекидываю на карты форвард или конкорд. или наоборот перекидываю, если надо снять через пумб банкомат. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
D2 » Чет 26 вер, 2019 14:15
0 227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 14:15
D2
Платіжні карти в гривні, вигідні у використанні закодоном
Son of Sun » Нед 18 лис, 2018 16:35
4 1395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 17:21
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81835)
25.02.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.