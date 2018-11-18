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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:52
Vorlon написав:
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там точно нет.
И точно не стоит искать в тёмной комнате чёрную змею, тем более если она там есть.
(Сорри за офтоп, не смог удержаться
)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:06
Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:18
emeta написав:
Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
На рынке ничего не поменялось - глобус и форвард как были фаворитами, так и остаются
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Stringer
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:15
Stringer написав: emeta написав:
Что то затихла ветка, что сегодня на рынке по сабжу?
На рынке ничего не поменялось - глобус и форвард как были фаворитами, так и остаются
C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
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Искатель
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27
Искатель написав:
C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
"Вильний" у ПУМБа уже 8%
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vollena71
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:39
vollena71 написав: Искатель написав:
C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
"Вильний" у ПУМБа уже 8%
"КОНКОРД" "Віртуальна" 11% річних по рахунках в UAH
Уже 8? Да, у меня к нему изначально сердце не лежало
А на виртуальную в Конкорде с "Доходной" (у меня открыта еще в прошлом году) и назад - без комиссии переводит?
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Искатель
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03
Искатель написав: vollena71 написав: Искатель написав:
C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
"Вильний" у ПУМБа уже 8%
"КОНКОРД" "Віртуальна" 11% річних по рахунках в UAH
Уже 8? Да, у меня к нему изначально сердце не лежало
А на виртуальную в Конкорде с "Доходной" (у меня открыта еще в прошлом году) и назад - без комиссии переводит?
Да
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Stringer
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Искатель написав:
C фаворитами понятно... А кроме "Сберегательного" у Альфы (у меня еще 10%), и "Вильного" у ПУМБа (говорят, там стало 11%, было 12, но я тогда не сделал) - совсем голяк?
Или есть еще малоизученные места (карты)?
Всегда использовал Моно как транзит.
Теперь оставляю на ней.
"О времена! О нравы!" )
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Aps
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:08
форвард и конкорд - лидеры у меня.
пумб карту держу, если близко их терминал, то можно пополнить (особенно в вечернее время у них есть 24ч. зона доступа) и далее перекидываю на карты форвард или конкорд. или наоборот перекидываю, если надо снять через пумб банкомат.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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