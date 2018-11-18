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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 15:20

А по доллару - у кого сейчас максимальный процент по свободному счёту ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 15:29

не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 17:20

  casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.

Ммм...
А шо за карта?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29

swan forever в мене віртуалка, але по one-карті теж стільки.
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29

Виртуалка.
3% - вполне норм, спасибо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:29

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:38

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  casper12 написав:але один з високих - 3% в конкорді.


в більшості банків стільки на НЕрозривних депо за РІК не дають!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:05

  Boundless написав:
casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется

Для этого открывается любая дебетка, на которую $ переводятся перед снятием
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:17

А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10? Туду ещё вроде 10.
Конкорд уже 8
Обанк (с условиями) вылетел, спорт - тоже. Глобус - тоже. Абанк - тоже.

Что ещё осталось?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:05

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
+50грн !
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greenozon
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