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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 01 бер, 2020 15:20
А по доллару - у кого сейчас максимальный процент по свободному счёту ?
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mustbe
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Додано: Нед 01 бер, 2020 15:29
не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
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casper12
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:20
casper12 написав:
не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Ммм...
А шо за карта?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29
swan forever в мене віртуалка, але по one-карті теж стільки.
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casper12
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29
Виртуалка.
3% - вполне норм, спасибо
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mustbe
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:29
casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:38
casper12 написав:
але один з високих - 3% в конкорді.
в більшості банків стільки на НЕрозривних депо за РІК не дають!!!
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greenozon
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:05
Boundless написав:
casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется
Для этого открывается любая дебетка, на которую $ переводятся перед снятием
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Stringer
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:17
А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10? Туду ещё вроде 10.
Конкорд уже 8
Обанк (с условиями) вылетел, спорт - тоже. Глобус - тоже. Абанк - тоже.
Что ещё осталось?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:05
Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
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greenozon
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