Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

В моно же с сентября 7%?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:44
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:53
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:05
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
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