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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:44

  Вкладчик1234 написав:А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10?
В моно же с сентября 7%?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:53

  ignorabimus написав:В моно же с сентября 7%?

Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:05

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:02

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:23

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?
газмяс 10% прозапас с бесплатным выходом через валютную
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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