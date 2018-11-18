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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:44
Вкладчик1234 написав:
А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10?
В моно же с сентября 7%?
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ignorabimus
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:53
ignorabimus написав:
В моно же с сентября 7%?
Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:05
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:02
Ethereum написав: greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:23
Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
газмяс 10% прозапас с бесплатным выходом через валютную
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:47
vitaliian написав:
газмяс 10% прозапас
Вроде выход через СЭП пока еще бесплатный?
vitaliian написав:
с бесплатным выходом через валютную
Это как?
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ignorabimus
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:55
валюта по СЕП не ходить, якщо що
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