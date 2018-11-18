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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:44

  Вкладчик1234 написав:А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10?
В моно же с сентября 7%?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:53

  ignorabimus написав:В моно же с сентября 7%?

Да
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:05

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:02

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:23

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?
газмяс 10% прозапас с бесплатным выходом через валютную
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:47

  vitaliian написав:газмяс 10% прозапас
Вроде выход через СЭП пока еще бесплатный?

  vitaliian написав:с бесплатным выходом через валютную
Это как?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:55

валюта по СЕП не ходить, якщо що
+50грн !
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greenozon
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Todo подменили тариф на сайте. Уже 8%
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:31

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?[/quote]

Зручно перекидати. Альфа 7%. Вот з валютою проблеми... Хоч 3% десь є з частковим зняттям чи ощадним?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:35

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D


Форвард Ощадний рах вже 7%... :oops:
+50грн !
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greenozon
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