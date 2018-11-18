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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:44
Вкладчик1234 написав:
А что по гривне сейчас? Форвард с условиями, и моно под 10?
В моно же с сентября 7%?
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ignorabimus
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:53
ignorabimus написав:
В моно же с сентября 7%?
Да
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:05
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:02
Ethereum написав: greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:23
Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
газмяс 10% прозапас с бесплатным выходом через валютную
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Суб 05 вер, 2020 06:47
vitaliian написав:
газмяс 10% прозапас
Вроде выход через СЭП пока еще бесплатный?
vitaliian написав:
с бесплатным выходом через валютную
Это как?
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ignorabimus
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Додано: Суб 05 вер, 2020 06:55
валюта по СЕП не ходить, якщо що
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greenozon
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Додано: Суб 05 вер, 2020 09:30
Todo подменили тариф на сайте. Уже 8%
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 гру, 2020 11:31
Ethereum написав: greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Поясніть чому, ДохСейф - 5%, Ощ рахунок - 8%, це не найвищі ставки?[/quote]
Зручно перекидати. Альфа 7%. Вот з валютою проблеми... Хоч 3% десь є з частковим зняттям чи ощадним?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Суб 19 гру, 2020 12:35
Ethereum написав: greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Форвард Ощадний рах вже 7%...
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greenozon
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