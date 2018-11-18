Форвард Ощадний рах вже 7%... [/quote]
Так падають ставки. Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:08
Форвард Ощадний рах вже 7%... [/quote]
Так падають ставки. Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:28
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
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