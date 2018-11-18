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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:08

  greenozon написав:
  Ethereum написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё осталось?


Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?


Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю :D


Форвард Ощадний рах вже 7%... :oops:[/quote]

Так падають ставки. Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:28

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Ethereum написав:Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?


тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:38

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:35

  Ethereum написав:Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?


Injoy раніше звали
https://finance.ua/ua/cards/injoy-conco ... -konkord-p
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:43

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

greenozon написав:
  Ethereum написав:Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?


тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
Размер имеет значение.
2XL
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  2XL написав:Снятие 0,5% не смущает?

Там вроде через депозитную карту выход без комиссии.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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