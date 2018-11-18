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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:08
greenozon написав: Ethereum написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Форвард Ощадний рах вже 7%...
[/quote]
Так падають ставки. Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:28
Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:38
Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:35
Ethereum написав:
Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?
Injoy раніше звалиhttps://finance.ua/ua/cards/injoy-conco ... -konkord-p
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:43
greenozon написав: Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:47
2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:32
Striker написав: 2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Стрбомний банк. Не зайду туди. Конвертну в Є краще.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:48
2XL написав: greenozon написав: Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
.
С 14.12 комиссию 0.5% вроде убрали на валютную,а на гривневую оставили.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:52
Ethereum написав: Striker написав: 2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Стрбомний банк. Не зайду туди. Конвертну в Є краще.
Почему стрёмный,пользуюсь 6 лет,пока всё норм ?
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Ruslan2453
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