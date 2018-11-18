Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:08
greenozon написав: Ethereum написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё осталось?
Альфа ДохСейф?
Форвд Ощадний рах?
Тільки цими користуюся зараз. Всі інші на полицю
Форвард Ощадний рах вже 7%...
[/quote]
Так падають ставки. Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank +100 грн Монобанк http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Sportbank https://monobank.ua/r/rkC6 https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:28
Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
greenozon
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:38
Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank +100 грн Монобанк http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Sportbank https://monobank.ua/r/rkC6 https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:35
Ethereum написав:
Перший раз чую назву. На гілку написав.Як він називався раніше?
Injoy раніше звали
https://finance.ua/ua/cards/injoy-conco ... -konkord-p
greenozon
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З нами з: 01.06.14
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:43
greenozon написав: Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:47
2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs в Viber - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:32
Striker написав: 2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Стрбомний банк. Не зайду туди. Конвертну в Є краще.
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank +100 грн Монобанк http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Sportbank https://monobank.ua/r/rkC6 https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
Повідомлень: 1416
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 98 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:48
2XL написав: greenozon написав: Ethereum написав:
Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
.
С 14.12 комиссию 0.5% вроде убрали на валютную,а на гривневую оставили.
Ruslan2453
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:52
Ethereum написав: Striker написав: 2XL написав:
Снятие 0,5% не смущает?
Там вроде через дебетовую (депозитную) карту выход без комиссии. Выдаётся при оформлении депозита на минимальную сумму.
Стрбомний банк. Не зайду туди. Конвертну в Є краще.
Почему стрёмный,пользуюсь 6 лет,пока всё норм ?
Ruslan2453
Повідомлень: 1358
З нами з: 13.02.09
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Подякували: 211 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:04
Ruslan2453 написав: 2XL написав: greenozon написав:[quote="5125563:Ethereum"]Куда ті $ поставити щоб зняти хоч раз в квартал можна було?
тут мабуть, єдиний продукт на всю БСУ що дає норм % на валютний залишок (вільний доступ до коштів)
https://concord.ua/card/personal
Інші банки за менший % на РІК локають ваші кошти!
Снятие 0,5% не смущает?
.
С 14.12 комиссию 0.5% вроде убрали на валютную,а на гривневую оставили.[/quote]Действительно, убрали комиссию с валютных карт. Горячка, естественно, пока не в курсе. Но в тарифах уже обновили.
По гривневой 0,5 оставили.
Если тянуть р2р из другого банка с карт (гривневой и валютной) будет комиссия? В тарифах слишком запутанно. Исходящий р2р от них по тарифам 0.5%
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3508
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 227 раз.
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