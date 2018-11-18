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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Альянс Антистресс, пролонг каждые 10дн под 8-10.5%


не дуже оперативні умови в цього продукту, а саме -
http://prntscr.com/12ka55j

"Поповнення суми вкладу: не передбачено
Дострокове повернення суми вкладу: не передбачено"

Ну да, опервклад 3го эшелона :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:55

  greenozon написав:
  vitaliian написав:
  Mathias написав:Оживлю слегка тему, а то недавно озадачился передержкой оперативных денег. По состоянию на сейчас, дополняйте, если кого-то упустил:

15% Форвард Коко Дебет в рамках 15 тысяч
10% Форвард Пенсионная
8.5% Форвард Коко Кредит
7% Восток БВР с Назбиратусом
7% Альфа Графит
6% Альфа Блэк

5% и ниже не рассматриваю, потому что а зачем.

7% виртуальная конкорд
6% найкраща карта аккорд


8.5-9% Альянс Скарбничка


9.5% від 50К Січ "Прибутковий"
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:32

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:7% виртуальная конкорд

Вроде подрезали?
Лень искать актуальную ставку, т.к. вышел после "первых ласточек" и платного манисенда
Через несколько дней, 17 мая, ставка по виртуальной карте Конкорда будет 5%. Можно сбрасывать со счетов.
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:50

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:7% виртуальная конкорд

Вроде подрезали?
Лень искать актуальную ставку, т.к. вышел после "первых ласточек" и платного манисенда


5% вже майже через тиждень - https://concord.ua/uploads/redactor/60867da2bb63b.pdf
greenozon
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 870 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:30

15% Форвард Коко Дебет в рамках 15 тысяч
10% Форвард Пенсионная
8.5% Форвард Коко Кредит
7% Восток БВР с Назбиратусом
7% Альфа Графит
6% Альфа Блэк

5% и ниже не рассматриваю, потому что а зачем.[/quote]
7% виртуальная конкорд
6% найкраща карта аккорд[/quote]

8.5-9% Альянс Скарбничка[/quote]

9.5% від 50К Січ "Прибутковий"[/quote]



5/6/7% АП Банк ​«ОЩАДНА КАРТКА» (0/50K/100K відповідно на залишку)
greenozon
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