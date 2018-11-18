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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:48
greenozon написав: Amethyst написав:
Альянс Антистресс, пролонг каждые 10дн под 8-10.5%
не дуже оперативні умови в цього продукту, а саме - http://prntscr.com/12ka55j
"Поповнення суми вкладу: не передбачено
Дострокове повернення суми вкладу: не передбачено"
Ну да, опервклад 3го эшелона
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Додано: Чет 06 тра, 2021 08:55
greenozon написав: vitaliian написав: Mathias написав:
Оживлю слегка тему, а то недавно озадачился передержкой оперативных денег. По состоянию на сейчас, дополняйте, если кого-то упустил:
15% Форвард Коко Дебет в рамках 15 тысяч
10% Форвард Пенсионная
8.5% Форвард Коко Кредит
7% Восток БВР с Назбиратусом
7% Альфа Графит
6% Альфа Блэк
5% и ниже не рассматриваю, потому что а зачем.
7% виртуальная конкорд
6% найкраща карта аккорд
8.5-9% Альянс Скарбничка
9.5% від 50К Січ "Прибутковий"
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Додано: Чет 06 тра, 2021 09:32
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав:
7% виртуальная конкорд
Вроде подрезали?
Лень искать актуальную ставку, т.к. вышел после "первых ласточек" и платного манисенда
Через несколько дней, 17 мая, ставка по виртуальной карте Конкорда будет 5%. Можно сбрасывать со счетов.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 22:50
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав:
7% виртуальная конкорд
Вроде подрезали?
Лень искать актуальную ставку, т.к. вышел после "первых ласточек" и платного манисенда
5% вже майже через тиждень - https://concord.ua/uploads/redactor/60867da2bb63b.pdf
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:30
15% Форвард Коко Дебет в рамках 15 тысяч
10% Форвард Пенсионная
8.5% Форвард Коко Кредит
7% Восток БВР с Назбиратусом
7% Альфа Графит
6% Альфа Блэк
5% и ниже не рассматриваю, потому что а зачем.[/quote]
7% виртуальная конкорд
6% найкраща карта аккорд[/quote]
8.5-9% Альянс Скарбничка[/quote]
9.5% від 50К Січ "Прибутковий"[/quote]
5/6/7% АП Банк «ОЩАДНА КАРТКА» (0/50K/100K відповідно на залишку)
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