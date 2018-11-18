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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 20 тра, 2021 17:59
alter написав:
Счета
9.5% від 50К Січ "Прибутковий" - больше не открывают
8-10,25% Альянс Антистресс (по 10 дней
Альфа Сбер 6%
Форвард Сбер 7%
Аваль Универ-й 5%
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Amethyst
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Додано: Суб 22 тра, 2021 00:43
Альфа Платинум Сейф 7%.
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BigMan
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Додано: Суб 22 тра, 2021 07:01
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vitaliian
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Додано: Суб 22 тра, 2021 08:24
Нее, эта Ощадна(бывшая В+) Шаросыги -- дурна карта, с нее низзя нашару ни безнал ни нал снять даже в кассе банки, кругом все обложено комисс.
Хай идут лесом с такими Тарифами
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Amethyst
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Додано: Сер 02 чер, 2021 16:43
8% Радабанк Пенсионная
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alter
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Додано: Сер 02 чер, 2021 19:45
alter написав:
8% Радабанк Пенсионная
реальна пенсійна чи як в Форварді?
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greenozon
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Додано: Сер 02 чер, 2021 20:04
greenozon написав:
як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?
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vitaliian
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Додано: Сер 02 чер, 2021 20:31
vitaliian написав: greenozon написав:
як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?
зайдіть на профільну гілку
там усе і більше
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greenozon
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