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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 17:59

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  alter написав:Счета
9.5% від 50К Січ "Прибутковий" - больше не открывают
8-10,25% Альянс Антистресс (по 10 дней

Альфа Сбер 6%
Форвард Сбер 7%
Аваль Универ-й 5% :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 00:43

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Альфа Платинум Сейф 7%.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 07:01

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

глобус 7% https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 08:24

  vitaliian написав:глобус 7% https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html

Нее, эта Ощадна(бывшая В+) Шаросыги -- дурна карта, с нее низзя нашару ни безнал ни нал снять даже в кассе банки, кругом все обложено комисс.
Хай идут лесом с такими Тарифами :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:43

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

8% Радабанк Пенсионная
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:45

  alter написав:8% Радабанк Пенсионная

реальна пенсійна чи як в Форварді? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:04

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  greenozon написав:як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:31

  vitaliian написав:
  greenozon написав:як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?

:lol:
зайдіть на профільну гілку :)
там усе і більше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:16

  vitaliian написав:
  greenozon написав:як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?

Тю, а я думав уже всі форумчани там картками затарилися :D
unicdima
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